#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
544.26
634.72
6.52
Мир

Прощание с Тиграном Кеосаяном пройдет 28 сентября в Москве

Похороны Тиграна Кеосаяна, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 08:25 Фото: pixabay
28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве пройдет прощание с кинорежиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном, сообщает Zakon.kz.

Об этом вдова режиссера, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале.

"Много людей пишут о возможности попрощаться... Те, кто не знал Тиграна лично и все же любит его и хотел бы попрощаться, могут это сделать с 15:00 в воскресенье в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте", – написала Симоньян.

Она также попросила с пониманием отнестись к мерам безопасности, отметив, что "такие сейчас правила".

Тигран Кеосаян умер в пятницу в возрасте 59 лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Умер актер из "Ментовских войн" Александр Иовлев
23:37, 27 сентября 2025
Умер актер из "Ментовских войн" Александр Иовлев
"Корсет, операции, фотошоп?": подписчицы обсуждают фигуру Баян Алагузовой в 51 год
12:30, 27 сентября 2025
"Корсет, операции, фотошоп?": подписчицы обсуждают фигуру Баян Алагузовой в 51 год
Тигран Кеосаян скончался в возрасте 59 лет
16:06, 26 сентября 2025
Тигран Кеосаян скончался в возрасте 59 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: