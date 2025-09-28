Прощание с Тиграном Кеосаяном пройдет 28 сентября в Москве

28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве пройдет прощание с кинорежиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном, сообщает Zakon.kz.

Об этом вдова режиссера, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале.

"Много людей пишут о возможности попрощаться... Те, кто не знал Тиграна лично и все же любит его и хотел бы попрощаться, могут это сделать с 15:00 в воскресенье в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте", – написала Симоньян.

Она также попросила с пониманием отнестись к мерам безопасности, отметив, что "такие сейчас правила".

Тигран Кеосаян умер в пятницу в возрасте 59 лет.