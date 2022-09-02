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Отечественному бизнесу нужны доступные кредиты – эксперт о Послании президента

Ипотека Фото: pixabay
Несмотря на то, что кредитование бизнеса для банков является высокорисковым, озвученное президентом Касым-Жомартом Токаевым поручение стимулировать кредитование бизнеса жизненно необходимо экономике. Об этом Zakon.kz сообщила исполнительный директор Первого кредитного бюро Асем Нургалиева.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года акцентировал внимание на том, что недофинансирование малого и среднего бизнеса в стране составляет 42 млрд долларов, хотя в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику.

Такая инициатива о необходимости кредитования бизнеса, которую выдвинул глава государства, должна быть. Если мы хотим, чтобы малый и средний бизнес были драйвером нашей экономики, то понятно, что его нужно кредитовать и развивать. На одних розничных кредитах экономику поднять невозможно. Асем Нургалиева

Эксперт акцентирует внимание на том, что глава государства и правительство стараются направить фокус всего финансового сектора в сторону кредитования экономики, то есть малого и среднего бизнеса. Но чаще всего так получается, что банки охотнее кредитуют сферу торговли.

Кредиты для бизнеса сами по себе очень высокорискованные, потому что это другие суммы, нежели кредитование физических лиц, и в условиях нестабильности банки избирательно, с осторожностью относятся к своим заемщикам. Наиболее привлекателен для банков ритейл – это более диверсифицированная и высокомаржинальная сфера, так как связана с торговлей, взаимодействием с физическими лицами при помощи транзакционных операций. В конце концов, это частные деньги, все хотят диверсифицировать свои вложения и получить максимальную доходность при минимальных рисках. Асем Нургалиева

В то же время эксперт считает, что при выработке эффективных правильных механизмов добиться поставленной президентом задачи реально, но действовать придется с учетом нынешней геополитической ситуации.

В сфере малого и среднего бизнеса банки и кредитные организации сталкиваются с такими рисками, как рыночные, отраслевые и влияние внешних факторов. Внешние факторы сейчас особенно сильно влияют на цепочки поставок, логистику, рынки сбыта, стоимость. И банки в любом случае будут сдержанны в выдаче кредитов бизнесу, что может выразиться в повышении ставок или ужесточении условий для получения кредита. Асем Нургалиева

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