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"Байтерек" купил Сбербанк Казахстан

"Байтерек" купил Сбербанк Казахстана Фото: baiterek.gov.kz
Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и Группа Сбербанк закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка Сбера в Казахстане (ДБ "АО "Сбербанк"), сообщает Zakon.kz.

"Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения", - сообщила 2 сентября пресс-служба АО "НУХ "Байтерек"

В нацхолдинге отметили, что банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.

"Холдинг "Байтерек" оценивает высокую значимость банка для финансовой системы страны. Имеющаяся у "Сбербанк Казахстан" современная инфраструктура и технологии позволяют полноценно осуществлять деятельность и продолжить финансирование реального сектора экономики страны", - отметили в АО "НУХ "Байтерек"

Также в нацхолдинге сообщили, что сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса.

В ближайшее время будет проведен ребрендинг "Сбербанка Казахстан", добавили в организации.

Холдинг "Байтерек" намерен обеспечивать стабильную работу банка и создавать благоприятные условия для развития и совершенствования услуг для действующих и новых клиентов банка.

О том, что НУХ "Байтерек" и Группа Сбербанк подписали сделку купли-продажи всего пакета акций Сбера в Сбербанк Казахстан (ДБ "АО "Сбербанк"), стало известно 23 августа.

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