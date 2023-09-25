Холдинг "Байтерек" принимает участие в выставке "ИННОПРОМ. Казахстан"

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" принял участие в международной выставке ИННОПРОМ в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В рамках мероприятия холдинг представил свой павильон, акцентируя внимание посетителей на ключевые инновационные проекты и стратегические направления своего развития.

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

В целях роста конкурентоспособности и развития промышленного потенциала национальной экономики, холдинг оказывает поддержку в сфере обрабатывающей промышленности и инфраструктуры через свои дочерние организации: АО "Банк Развития Казахстана", АО "Фонд развития промышленности", АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", АО "Qazaqstan Investment Corporation" и АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport".

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

Мероприятие собрало более 300 компаний из различных отраслей промышленности, включая транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, станкостроение, химическую промышленность, металлургию и промышленные IT. На выставке были представлены национальные экспозиции Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Армения и Российской Федерации.

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

Делегации из 20 стран посетили мероприятие, предоставляя платформу для обмена опытом, обсуждения будущего промышленного развития и укрепления международного сотрудничества.

Холдинг "Байтерек" вносит непосредственный вклад в развитие несырьевых секторов экономики страны, акцентируясь на поддержке предпринимательства, развитии агропромышленного комплекса и обеспечении населения жильем.