Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Холдинг "Байтерек" принимает участие в выставке "ИННОПРОМ. Казахстан"

выставка Фото: АО "НУХ "Байтерек"
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" принял участие в международной выставке ИННОПРОМ в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В рамках мероприятия холдинг представил свой павильон, акцентируя внимание посетителей на ключевые инновационные проекты и стратегические направления своего развития.

выставка

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

В целях роста конкурентоспособности и развития промышленного потенциала национальной экономики, холдинг оказывает поддержку в сфере обрабатывающей промышленности и инфраструктуры через свои дочерние организации: АО "Банк Развития Казахстана", АО "Фонд развития промышленности", АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", АО "Qazaqstan Investment Corporation" и АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport".

выставка

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

Мероприятие собрало более 300 компаний из различных отраслей промышленности, включая транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, станкостроение, химическую промышленность, металлургию и промышленные IT. На выставке были представлены национальные экспозиции Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Армения и Российской Федерации.

выставка

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

Делегации из 20 стран посетили мероприятие, предоставляя платформу для обмена опытом, обсуждения будущего промышленного развития и укрепления международного сотрудничества.

Холдинг "Байтерек" вносит непосредственный вклад в развитие несырьевых секторов экономики страны, акцентируясь на поддержке предпринимательства, развитии агропромышленного комплекса и обеспечении населения жильем.

Елена Беляева
Россия Байтерек Армения Беларусь Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года
Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года
Казахстанец получил новый iPhone из рук главы Apple
Казахстанец купил в Америке новый iPhone и случайно встретился с главой Apple
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления