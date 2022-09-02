Казахстанцы высказались о предложениях Токаева в Послании
Как показали результаты опроса:
43,46% казахстанцев хорошо осведомлены о содержании Послания президента,
еще 48,88% слышали о новых мерах, но не знают деталей,
а 7,67% еще не успели ознакомиться с ним.
По данным опроса, предложения президента произвели положительное впечатление на подавляющее большинство информированных граждан – 80,07%. У 14,73% предложения вызвали нейтральное впечатление. Об отрицательном впечатлении сообщили 1,11%.
Наибольшее одобрение у информированных граждан вызвали такие темы Послания, как:
увеличение периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет (54,15%),
начисление 50% ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на накопительные счета детям до 18 лет (51,27%),
рост размера минимальной зарплаты до 70 тыс. тенге (46,07%),
установление пенсионного возраста женщин в 61 год (41,53%),
обеспечение работой 100 тыс. молодых казахстанцев (37,87%).
Исследование проводилось 1 сентября методом онлайн-опроса среди 800 казахстанцев от 18 лет и старше в 20 регионах страны с выборочным охватом городов и сел в каждой области. Результаты опроса можно экстраполировать на все население Казахстана – выборка исследования составлена с учетом особенностей социально-демографических и территориальных принадлежностей жителей страны.
1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана.