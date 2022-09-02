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Казахстанцы высказались о предложениях Токаева в Послании

Казахстанцы высказались о предложениях Токаева в Послании Фото: unsplash
1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. Глава государства озвучил меры новой экономической политики, направленные на повышение благосостояния граждан. Служба центральных коммуникаций представила Zakon.kz данные экспресс-опроса казахстанцев по итогам Послания.

Как показали результаты опроса:

  • 43,46% казахстанцев хорошо осведомлены о содержании Послания президента,

  • еще 48,88% слышали о новых мерах, но не знают деталей,

  • а 7,67% еще не успели ознакомиться с ним.

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По данным опроса, предложения президента произвели положительное впечатление на подавляющее большинство информированных граждан – 80,07%. У 14,73% предложения вызвали нейтральное впечатление. Об отрицательном впечатлении сообщили 1,11%.

Наибольшее одобрение у информированных граждан вызвали такие темы Послания, как:

  • увеличение периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет (54,15%),

  • начисление 50% ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на накопительные счета детям до 18 лет (51,27%),

  • рост размера минимальной зарплаты до 70 тыс. тенге (46,07%),

  • установление пенсионного возраста женщин в 61 год (41,53%),

  • обеспечение работой 100 тыс. молодых казахстанцев (37,87%).

Исследование проводилось 1 сентября методом онлайн-опроса среди 800 казахстанцев от 18 лет и старше в 20 регионах страны с выборочным охватом городов и сел в каждой области. Результаты опроса можно экстраполировать на все население Казахстана – выборка исследования составлена с учетом особенностей социально-демографических и территориальных принадлежностей жителей страны.

1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана.

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Динара Халдарова
Послание Токаева-2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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