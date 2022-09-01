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Послание президента народу Казахстана – видео

Послание президента народу Казахстана – трансляция Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана, передает Zakon.kz.

25 августа председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК 1 сентября в 11:00 в Нур-Султане.

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26 августа стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента.

Основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

Ранее Касым-Жомарт Токаев выступал с Посланием народу Казахстана 16 марта 2022 года.

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Послание было посвящено реализации новой программы политических реформ и ряда социально-экономических мер, которые предстоит осуществить в ближайшее время.

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Послание Токаева-2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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