Послание президента народу Казахстана – видео
Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана, передает Zakon.kz.
25 августа председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК 1 сентября в 11:00 в Нур-Султане.
26 августа стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента.
Основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.
Ранее Касым-Жомарт Токаев выступал с Посланием народу Казахстана 16 марта 2022 года.
Послание было посвящено реализации новой программы политических реформ и ряда социально-экономических мер, которые предстоит осуществить в ближайшее время.
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