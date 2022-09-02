Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Ержана Бабакумарова
Бабакумаров Ержан Жалбакович освобожден от должности директора республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан, – говорится в распоряжении.
Ержан Бабакумаров родился 2 марта 1969 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский государственный университет имени аль-Фараби (1991)
Преподаватель политической истории
Трудовой стаж:
· Заведующий отделом внутренней политики, директор Центра политических исследований Института развития Казахстана (1995-1996).
· Главный специалист аппарата акима города Алматы (1996).
· Старший референт, консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан (1996-2004).
· Главный инспектор социально-политического отдела Администрации президента РК (04.2004-09.2004).
· Заведующий Информационно-аналитическим центром Управления внутренней политики Администрации президента РК (09.2004-03.2005).
· Заведующий Информационно-аналитическим центром Администрации президента РК (03.2005-08.02.2006).
· Вице-министр культуры и информации; культуры, информации и спорта РК (08.02.2006-28.10.2007).
· Ответственный секретарь Министерства культуры и информации РК (28.10.2007-27.05.2008).
· Заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК (05.2008-10.2012).
· Директор Службы центральных коммуникаций при Президенте РК (05.10.2012-08.06.2016).
· Заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК (06.2016-12.2018).
· Заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации президента РК (12.2018-04.2019).
· Советник Президента РК (04.2019-07.2019).
· Заместитель акима города Алматы (07.2019-02.2022).
· Директор РГУ "Служба центральных коммуникаций" при Президенте РК (с 02.2022).
2 сентября Аскар Умаров был назначен директором Службы центральных коммуникаций.