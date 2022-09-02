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Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Ержана Бабакумарова

Ержан Бабакумаров освобожден от должности Фото: акимат Алматы
Ержан Бабакумаров освобожден от должности директора Службы центральных коммуникаций, сообщает Zakon.kz со ссылкой на распоряжение президента.
Бабакумаров Ержан Жалбакович освобожден от должности директора республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан, – говорится в распоряжении.

Ержан Бабакумаров родился 2 марта 1969 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет имени аль-Фараби (1991)

Преподаватель политической истории

Трудовой стаж:

· Заведующий отделом внутренней политики, директор Центра политических исследований Института развития Казахстана (1995-1996).

· Главный специалист аппарата акима города Алматы (1996).

· Старший референт, консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан (1996-2004).

· Главный инспектор социально-политического отдела Администрации президента РК (04.2004-09.2004).

· Заведующий Информационно-аналитическим центром Управления внутренней политики Администрации президента РК (09.2004-03.2005).

· Заведующий Информационно-аналитическим центром Администрации президента РК (03.2005-08.02.2006).

· Вице-министр культуры и информации; культуры, информации и спорта РК (08.02.2006-28.10.2007).

· Ответственный секретарь Министерства культуры и информации РК (28.10.2007-27.05.2008).

· Заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК (05.2008-10.2012).

· Директор Службы центральных коммуникаций при Президенте РК (05.10.2012-08.06.2016).

· Заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК (06.2016-12.2018).

· Заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации президента РК (12.2018-04.2019).

· Советник Президента РК (04.2019-07.2019).

· Заместитель акима города Алматы (07.2019-02.2022).

· Директор РГУ "Служба центральных коммуникаций" при Президенте РК (с 02.2022).

2 сентября Аскар Умаров был назначен директором Службы центральных коммуникаций.

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