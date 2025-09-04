Ержана Нурлыбаева освободили от должности вице-министра здравоохранения

Ержан Нурлыбаев освобожден от должности вице-министра здравоохранения РК. Об этом 4 сентября сообщается на сайте правительства, передает Zakon.kz.

"Постановлением Правительства Республики Казахстан Нурлыбаев Ержан Шакирович освобожден от должности вице-министра здравоохранения РК", – говорится в сообщении.

На эту должность он бы назначен в июле 2024 года.

Окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело" и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "Менеджмент".

Трудовую деятельность начал в 1998 году врачом-хирургом Первой городской больницы Караганды. С 2004 по 2006 год работал заместителем директора по лечебной работе этого же медицинского учреждения.

В разные годы был главным хирургом Карагандинской области, возглавлял Областной центр травматологии и ортопедии им. Х.Ж. Макажанова. С 2014 по 2021 год был руководителем Управления здравоохранения Карагандинской области.

С 2021 года работал председателем совета директоров НАО "МУК", а также директором Областной клинической больницы (Караганды).

