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В Минэнерго прокомментировали видео драки дальнобойщиков из-за дизеля в Алматы

В Минэнерго опровергли видео драки дальнобойщиков из-за дизеля в Алматы Фото: pexels
В Министерстве энергетики Казахстана заявили, что данное видео было снято 31 августа в селе Кордай Жамбылской области и данный инцидент произошел из-за конфликта, сообщает Zakon.kz.
Причиной драки послужил словесный конфликт между клиентами АЗС во время ожидания своей очереди. Благодаря вмешательству других клиентов АЗС, конфликт удалось остановить сразу, драка никак не сказалась на работе АЗС и на других клиентах, никто из участников спора в полицию не обращался. Пресс-служба Министерства энергетики РК

2 сентября в одной из казахстанских газет появилось видео, где якобы дальнобойщики дерутся на заправки из-за дизеля в Алматы.

Министерство энергетики и крупные сети АЗС 27 августа запустили горячую линию для приема жалоб и обращений казахстанцев по вопросам дизельного топлива

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