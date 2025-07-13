Автомобиль полыхнул на АЗС в Жамбылской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
Легковой автомобиль загорелся на автозаправочной станции в селе Кордай Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия оперативно прибыли силы и средства МЧС.
"По прибытии было установлено, что огнем охвачены легковой автомобиль и три заправочные колонки. Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание удалось быстро локализовать и ликвидировать. К счастью, пострадавших и жертв нет", – говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Причина пожара устанавливается.
Фото: пресс-служба МЧС РК
МЧС напоминает: будьте предельно осторожны на автозаправках и не оставляйте без внимания меры противопожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что взрыв удалось предотвратить пожарным в Таразе.
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