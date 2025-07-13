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Происшествия

Автомобиль полыхнул на АЗС в Жамбылской области

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 00:06 Фото: пресс-служба МЧС РК
Легковой автомобиль загорелся на автозаправочной станции в селе Кордай Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыли силы и средства МЧС.

"По прибытии было установлено, что огнем охвачены легковой автомобиль и три заправочные колонки. Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание удалось быстро локализовать и ликвидировать. К счастью, пострадавших и жертв нет", – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Причина пожара устанавливается.

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС напоминает: будьте предельно осторожны на автозаправках и не оставляйте без внимания меры противопожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что взрыв удалось предотвратить пожарным в Таразе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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