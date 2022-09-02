Дети-сироты, избиваемые в приемной семье, захотели в ней остаться

Специальная комиссия, разбиравшаяся в деле опекунов, избивавших приемных детей, приняла решение вернуть ребят домой. Но дети захотели остаться в приемной семье, сообщает Zakon.kz.

Женщину, бившую детей и попавшую на видео, привлекли к административной ответственности. Размер штрафа определит суд, передает КТК.

27 августа в органы опеки и попечительства Илийского района поступила информация о якобы периодических избиениях воспитанников детского дома семейного типа. По словам соседей, мать даже замахивалась на детей топором. Избивал детей и ее сожитель - бил ребенка по лицу.

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После жалобы органы опеки забрали детей.