Дети-сироты, избиваемые в приемной семье, захотели в ней остаться
Фото: pixabay
Специальная комиссия, разбиравшаяся в деле опекунов, избивавших приемных детей, приняла решение вернуть ребят домой. Но дети захотели остаться в приемной семье, сообщает Zakon.kz.
Женщину, бившую детей и попавшую на видео, привлекли к административной ответственности. Размер штрафа определит суд, передает КТК.
27 августа в органы опеки и попечительства Илийского района поступила информация о якобы периодических избиениях воспитанников детского дома семейного типа. По словам соседей, мать даже замахивалась на детей топором. Избивал детей и ее сожитель - бил ребенка по лицу.
Детей избивали в приемной семье в Алматинской области
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После жалобы органы опеки забрали детей.
Почему мы вернули детей: дело в том, что Омирзакова Зура – она является матерью-опекуном. Вообще, мы так посмотрели: вообще, семья очень хорошая. То есть в плане того, что дом у них свой есть. И родители – отец, муж, она сама тоже работает в медицинском центре. Зарабатывает очень хорошо, где-то около 400 тысяч. То есть дети в полноценной семье растут нормально. Замакима Илийского района Серикжан Ибраев
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