Били кнутом и заставляли есть навоз: в Караганде сироты дали показания против опекунов

В Караганде приемные дети из патронатной семьи дали показания против своих опекунов. По материалам дела, супруги жестоко издевались над ними, избивали и вынуждали питаться продуктами с навозом. На скамье подсудимых 45-летний мужчина, его супруга и дочь, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, шестеро сирот (старшему из которых сейчас 16, младшему 11 лет) с трудом подбирали слова, чтобы пересказать, что им пришлось пережить в патронатной семье. Детский кошмар длился пять лет. Эксперты насчитали от 19 до 47 шрамов на теле каждого ребенка.

Первым показания давал старший потерпевший. По его словам, в ход шли кочерга, кнут и скалка.

"Мою голову разбили скалкой и сказали: "Соври, что ты упал с качели". А я когда лежал в больнице на 45-м квартале, врачам говорил, что меня ударили скалкой. Вот у меня остался шрам, мне сюда пластину поставили и тут мне зашивали", – рассказал ребенок.

И если первый ребенок жаловался на супругов-опекунов, второй говорил исключительно про их дочь. Девушка тоже на скамье подсудимых, и говорят, именно она заставляла детей употреблять в пищу навоз.

Ребята признаются, что часто не слушались и даже убегали из дома. Но не могут понять, за что именно их наказывали так жестоко. Один из детей рассказал, что однажды его завернули в палас и прыгали по нему.

Телеканал отмечает, что в детском доме семейного типа правила царили суровые. Домашним туалетом могли пользоваться только опекуны и их родные дети. Приемные ходили на улицу и ели отдельно – в той же комнате, где и спали. Меню тоже сильно различалось. Главное правило: всех членов патронатной семьи называть по имени-отчеству. Особый почет должны были проявлять к родным детям.

Мальчики рассказали, что за это время на выделенные государством пособия им обновляли только сапоги для уборки сарая. Лишь однажды купили новые кроссовки. Почти вся одежда была ношеной.

Подсудимые же возражают: мол, дети все преувеличивают. Они воспитывали их со всей душой. Записывали в спортивные и музыкальные кружки. Глава семейства и вовсе считает, что смог показать настоящую отцовскую любовь.

Как уточняется, однажды своих троих внуков решила навести бабушка. После визита в патронатную семью как раз все и раскрылось. Троих детей она забрала с собой. Еще троих снова вернули в детский дом.

В приемную семьи дети попали в 2018 году, уголовное дело завели только в 2023-м, и вот сейчас его рассматривают в суде. В нескольких показаниях они не раз заверяли, что рассказывали о побоях учителям и врачам, у которых лечились. Но никто им так и не помог. Удивляет, что за все пять лет в патронатной семье сироты не видели специалистов из органов опеки или из интерната и других взрослых, которых интересовало бы, как они жили все это время.

Ранее сообщалось, что защиту прав детей-сирот расширят в Казахстане.