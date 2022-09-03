Нападение на вице-президента Аргентины: полиция допрашивает подозреваемого

Подозреваемый находится в полицейском участке, но отказывается комментировать свой поступок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал Cinco Noticias, судья и прокурор, занимающиеся этим делом, прибыли в полицейский участок для допроса, но ответов не получили.

По факту нападения возбуждено дело о покушении на убийство с отягчающими обстоятельствами. Уголовный кодекс Аргентины предусматривает за покушение на совершение данного преступления до 20 лет тюрьмы.

Инцидент произошел, когда вице-президент Фернандес де Киршнер возвращалась к себе домой. Злоумышленник смешался с толпой, которая окружила автомобиль женщины.

Сотрудники аргентинской полиции задержали агрессора. Им оказался 35-летний бразилец по имени Фернандо Андрес Сабаг Монтьель. Он приблизился к вице-президенту и нажал на курок, но выстрела не произошло.