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События

Нападение на казахстанку в подъезде: полиция показала допрос подозреваемого

задержанного в Сатпаеве мужчину ведут на допрос, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 13:10 Фото: ДП Улытау
Пресс-служба Департамента полиции области Улытау 23 мая 2025 года опубликовала видео с допросом подозреваемого в нападении на девушку в подъезде, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, прошли очные ставки подозреваемого с потерпевшей. Задержанный мужчина дает признательные показания. На опубликованном видео подозреваемый рассказал, что шел домой и по дороге увидел девушку, зашел за ней в подъезд. В ответ на вопрос, знает ли он ее, мужчина ответил отрицательно.

"Я ее слегка придушил...Сожалею", – заявил задержанный.

Он водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на изнасилование.

"В рамках досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательств, допрос жителей и т.д.", – резюмировали в полиции.

Ранее в соцсетях появилось видео из подъезда дома в городе Сатпаеве, где мужчина накинулся на девушку. Ее спасла отреагировавшая на шум соседка.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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