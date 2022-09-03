Первый зампремьера прокомментировал вопрос о переименовании Нур-Султана

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал предложение депутатской группы "Жана Казахстан" о переименовании столицы обратно в Астану, передает корреспондент Zakon.kz.

Идея по переименованию столицы давно уже обсуждается в обществе. Безусловно, она заслуживает внимания. Депутатская группа "Жана Казахстан" внесла ее на рассмотрение. Я думаю, что после обсуждения в обществе она будет рассмотрена и Парламентом, поэтому давайте дождемся. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр

Он добавил, что после предложения необходимо посмотреть, как на это отреагирует общество.

Я такой же гражданин Республики Казахстан, как и все общество. Естественно, я имею свое мнение, но сейчас вам говорю не как госслужащий, а как гражданин Казахстана. Я потом его вам, может, и выскажу, давайте дождемся. Это было озвучено только вчера, и необходимо некоторое время для осмысления и принятия решения. Роман Скляр

20 марта 2019 года на совместном заседании палат Парламента было принято решение о переименовании Астаны в Нур-Султан. Инициатива была выдвинута Касым-Жомартом Токаевым во время инаугурации.

5 июля заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заявил, что возвращать прежнее название столице не будут.