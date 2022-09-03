Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Первый зампремьера прокомментировал вопрос о переименовании Нур-Султана

Астана, столица, Нур-Султан Фото: Пресс-служба премьер-министра РК
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал предложение депутатской группы "Жана Казахстан" о переименовании столицы обратно в Астану, передает корреспондент Zakon.kz.
Идея по переименованию столицы давно уже обсуждается в обществе. Безусловно, она заслуживает внимания. Депутатская группа "Жана Казахстан" внесла ее на рассмотрение. Я думаю, что после обсуждения в обществе она будет рассмотрена и Парламентом, поэтому давайте дождемся. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр

Он добавил, что после предложения необходимо посмотреть, как на это отреагирует общество.

Я такой же гражданин Республики Казахстан, как и все общество. Естественно, я имею свое мнение, но сейчас вам говорю не как госслужащий, а как гражданин Казахстана. Я потом его вам, может, и выскажу, давайте дождемся. Это было озвучено только вчера, и необходимо некоторое время для осмысления и принятия решения.Роман Скляр

20 марта 2019 года на совместном заседании палат Парламента было принято решение о переименовании Астаны в Нур-Султан. Инициатива была выдвинута Касым-Жомартом Токаевым во время инаугурации.

5 июля заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заявил, что возвращать прежнее название столице не будут.

Читайте также

В МСХ обещали вернуть 5 млн га неиспользуемых земель до конца 2023 года

Новый глава МИОР принял присягу в правительстве

Дархан Кыдырали назначен министром информации

Айша Тулеубекова
Скляр Роман Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
гороскоп советы изменения
Сентябрь кардинально изменит жизнь представителей 6 знаков зодиака
Численность населения Казахстана по итогам переписи
Названа численность населения Казахстана по итогам переписи
Токаев предложил легализовать все авто с иностранными номерами
Поставить на учет: как в Казахстане будут легализовывать иностранные авто
ЕНПФ, пенсионеры
Как будут повышать пенсии в Казахстане
Автобусный маршрут продлят в Алматы
В Алматы продлят автобусный маршрут
Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу
Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу
учебная нагрузка на школьников
Учебную нагрузку на школьников определили в Министерстве просвещения
утверждены правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
В Казахстане утвердили правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления