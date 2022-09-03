Дуйсенова озвучила подробности об увеличении минимальной зарплаты

На заседании правительства министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова рассказала о работе ведомства по реализации поручений президента, данных в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В рамках увеличения размера минимальной заработной платы Дуйсенова отметила, что это позволит повысить доходы 1,8 млн граждан страны. Для выполнения этого поручения главы государства в проект закона "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" в сентябре будут внесены изменения о повышении МЗП с 60 до 70 тыс. тенге.

Для разработки методики определения МЗП и ее поэтапного повышения планируем провести необходимые исследования с привлечением экспертов Всемирного банка. По результатам исследования новую методику подготовим до марта 2023 года. Согласованная методика и механизмы повышения МЗП будут включены в закон РК "О минимальных социальных стандартах" и Трудовой кодекс до декабря 2023 года. Тамара Дуйсенова

Кроме того, министр напомнила, что поручение главы государства по внедрению цифровой карты семьи с 1 сентября реализуется в пилотном режиме.

В целом, эту карту можно назвать электронным уведомителем, который предоставляет гарантированную господдержку гражданам страны в зависимости от их социального статуса. Все предоставляемые услуги будут оказываться в проактивном формате. Внедрение цифровой карты планируется поэтапно до 2025 года. Тамара Дуйсенова

Она уточнила, что необходимые изменения по внедрению карты будут внесены в проект Социального кодекса и ряд законов до декабря 2022 года.

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Глава Минтруда добавила, что с 1 января 2023 года в рамках карты услуги в сфере соцобеспечения будут оказываться в проактивном формате. При этом услуги других госорганов планируется внедрить в 2024-2025 годах.

Внедрение с 2023 года социального кошелька будет в компетенции Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Касательно запланированного привлечения инвестиций и профессиональных специалистов в страну, по ее словам, разработана Концепция миграции на 2023-2027 годы, включающая механизмы регулирования вопросов внутренней и внешней и этнической миграции. Она будет внесена на рассмотрение правительства в сентябре 2022 года. После одобрения правительством предусмотренных концепцией механизмов соответствующие изменения будут внесены в закон "О миграции населения" до июля 2023 года.

В целях пересмотра подходов к переселению кандасов и внутренней миграции в рамках национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" каждым принимающим регионом будет разработана специальная региональная программа стимулирования переселения. Тамара Дуйсенова

Также министр рассказала, что увеличение сроков выплат по уходу за ребенком с одного до полутора лет будет распространяться как на работающих, так и на неработающих родителей.

Этим правом воспользуются до полумиллиона родителей. При этом работающие матери будут получать соцвыплаты из ГФСС до 1,5 лет в размере 40% от зарплаты, а неработающие матери будут получать пособия из госбюджета в размере, установленном законодательством. Поэтому после одобрения республиканской бюджетной комиссией расчетов необходимых дополнительных средств будут внесены соответствующие изменения в проект Социального кодекса и законопроект о бюджете на 2023-2025 годы. Тамара Дуйсенова

В заключение она дала пояснения по предложенному президентом новому пакету мер по повышению эффективности пенсионной системы.

Модернизация пенсионной системы предусматривает пенсионное обеспечение, соответствующее получаемому доходу граждан до достижения ими пенсионного возраста. В будущем есть вероятность резкого снижения размера пенсий в связи с уменьшением трудового стажа. Поэтому для приостановления пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года и поэтапного повышения базовой пенсии, повышения размера средней совокупной пенсии на 27% в течение трех лет планируется внесение изменений в проект Социального кодекса. Необходимо будет произвести необходимые расчеты, вынести на рассмотрение РБК необходимый объем средств и внести соответствующие изменения в законодательство. Тамара Дуйсенова