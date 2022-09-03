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Прощание с Михаилом Горбачевым пройдет в Доме союзов в Москве

Президент СССР Фото: wikimedia
Церемония прощания с экс-президентом СССР должна начаться в ближайшее время, сообщает Zakon.kz.

Как пишут Известия, часть улицы Большая Дмитровка у Дома союзов перекрыта. На автомобиле сюда не подъехать, можно пройти только пешком. Организовано оцепление здания.

Государственному деятелю был 91 год, он скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

Горбачев возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м.

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