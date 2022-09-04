Столичные огнеборцы выехали на помощь в Костанайскую область

Сотрудники ЧС города Нур-Султан выехали на помощь своим коллегам в Костанайскую область, сообщает Zakon.kz.

98 спасателей, 18 единиц пожарной техники столичного ДЧС под руководством заместителя начальника Службы пожаротушения полковника Р. Екишева отправились на помощь коллегам в борьбе с огнем в Аулиекольский район Костанайской области, передает пресс-служба ЧС города Нур-Султан.

Борьба с лесными пожарами продолжается в Костанайской области вторые сутки.

Фото: Instagram/nursultan_tj

Жители Костанайской области помогают пострадавшим от природного пожара землякам, передает портал "Костнайские новости".

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Необходимые вещи и продукты питания собирают Костанайская Ассамблея народа Казахстана и местные исполнительные органы.

Желающие оказать посильную помощь (продуктами питания, средствами гигиены и пр.) могут приехать завтра к зданию областного акимата – выезд "Газели" с гуманитарной помощью назначен на 8 утра.

Также сообщается, что все продукты, которые были доставлены в Торгай для проведения торжественных мероприятий к 150-летию Ахмета Байтурсынова, уже грузятся и готовятся к отправке в Аулиекольский район.