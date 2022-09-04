Столичные огнеборцы выехали на помощь в Костанайскую область
98 спасателей, 18 единиц пожарной техники столичного ДЧС под руководством заместителя начальника Службы пожаротушения полковника Р. Екишева отправились на помощь коллегам в борьбе с огнем в Аулиекольский район Костанайской области, передает пресс-служба ЧС города Нур-Султан.
Борьба с лесными пожарами продолжается в Костанайской области вторые сутки.
Фото: Instagram/nursultan_tj
Жители Костанайской области помогают пострадавшим от природного пожара землякам, передает портал "Костнайские новости".
Необходимые вещи и продукты питания собирают Костанайская Ассамблея народа Казахстана и местные исполнительные органы.
Желающие оказать посильную помощь (продуктами питания, средствами гигиены и пр.) могут приехать завтра к зданию областного акимата – выезд "Газели" с гуманитарной помощью назначен на 8 утра.
Также сообщается, что все продукты, которые были доставлены в Торгай для проведения торжественных мероприятий к 150-летию Ахмета Байтурсынова, уже грузятся и готовятся к отправке в Аулиекольский район.