Открыта горячая линия в связи с сильным пожаром в Костанайской области

В связи с сильным природным пожаром в Костанайской области открыта горячая линия, сообщает Zakon.kz.

Как передает МЧС РК, организована работа психологов.

Телефоны горячей линии: 8 717 253 32 84, 8 714 250 36 24. Также нуждающиеся в помощи могут обратиться по телефонам 112 и 101.

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Областным акиматом прорабатывается вопрос объявления ЧС местного масштаба.

Население, нуждающееся в помощи в связи с природным пожаром в Костанайской области, может обратиться по телефону горячей линии ДЧС. Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате, обеспечение их питанием. Пресс-служба МЧС РК

В соответствии со ст. 58 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" граждане имеют право на возмещение вреда (ущерба), полученного в результате чрезвычайной ситуации природного характера.

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