Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Открыта горячая линия в связи с сильным пожаром в Костанайской области

Открыта горячая линия в связи с сильным пожаром в Костанайской области Фото: Zakon.kz
В связи с сильным природным пожаром в Костанайской области открыта горячая линия, сообщает Zakon.kz.

Как передает МЧС РК, организована работа психологов.

Телефоны горячей линии: 8 717 253 32 84, 8 714 250 36 24. Также нуждающиеся в помощи могут обратиться по телефонам 112 и 101.

Новость по теме

Празднование 150-летия Байтурсынова перенесли из-за пожара в Костанайской области

Областным акиматом прорабатывается вопрос объявления ЧС местного масштаба.

Население, нуждающееся в помощи в связи с природным пожаром в Костанайской области, может обратиться по телефону горячей линии ДЧС. Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате, обеспечение их питанием. Пресс-служба МЧС РК

В соответствии со ст. 58 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" граждане имеют право на возмещение вреда (ущерба), полученного в результате чрезвычайной ситуации природного характера.

Новость по теме

В Аулиекольском районе из-за пожара эвакуируют несколько сел

Читайте также

Токаеву доложили об оперативной обстановке в районе пожаров

Константин Вноровский
МЧС РК Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Численность населения Казахстана по итогам переписи
Названа численность населения Казахстана по итогам переписи
гороскоп советы изменения
Сентябрь кардинально изменит жизнь представителей 6 знаков зодиака
Токаев предложил легализовать все авто с иностранными номерами
Поставить на учет: как в Казахстане будут легализовывать иностранные авто
Казахстан предметы школа часы увеличение
Часы преподавания четырех предметов увеличат в казахстанских школах
ЕНПФ, пенсионеры
Как будут повышать пенсии в Казахстане
Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу
Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу
В Минтруда рассказали, как изменятся пособие по уходу ребенку и сроки их выплат
В Минтруда рассказали, как изменятся пособия и выплаты с 2023 года
Автобусный маршрут продлят в Алматы
В Алматы продлят автобусный маршрут
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления