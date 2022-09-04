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250 железнодорожников привлечены к тушению пожаров в Костанайской области

250 железнодорожников привлечены к тушению пожаров в Костанайской области Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Для ликвидации пожаров в Костанайской области привлечено 250 железнодорожников, сообщает Zakon.kz.
На месте работают пять пожарных поездов, которые обеспечивают водой пожарные команды и защищают объекты инфраструктуры. Работы по ликвидации пожаров продолжаются. Пресс-служба АО "НК "ҚТЖ"

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В ведомстве отметили, что информации о пострадавших в результате лесных пожаров не поступало. Устанавливается степень повреждения объектов инфраструктуры.

Лесные пожары повлияли на график движения поездов. По состоянию на 1:00 4 сентября задержаны 11 грузовых и 6 пассажирских поездов.

На дангный момент известно, что общая площадь пожара в Костанайской области превысила 9 400 гектаров.

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