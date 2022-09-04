Увеличилось число погибших при пожаре в оружейном магазине в Костанае

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана, передает Zakon.kz.

3 сентября в городе Костанае произошло возгорание охотничьего магазина "Оружейная палата". Пострадали 7 работников магазина, из них четверо погибли, трое получили ожоги и госпитализированы. Пресс-служба Генпрокуратуры РК

В городскую больницу госпитализировали в тяжелом состоянии директора магазина с 50% ожогами тела.

Ранее сообщалось о двух погибших. По предварительной информации, погибшим было 20 и 35 лет.

По факту гибели заведены уголовные дела.

3 сентября на улице Назарбаева произошло возгорание здания магазина "Оружейная палата". Огонь перекинулся на кровлю ближайших строений СТО и столовой.

В тушении пожара были задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники.