Увеличилось число погибших при пожаре в оружейном магазине в Костанае
Фото: alau.kz
Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана, передает Zakon.kz.
3 сентября в городе Костанае произошло возгорание охотничьего магазина "Оружейная палата". Пострадали 7 работников магазина, из них четверо погибли, трое получили ожоги и госпитализированы.Пресс-служба Генпрокуратуры РК
В городскую больницу госпитализировали в тяжелом состоянии директора магазина с 50% ожогами тела.
Ранее сообщалось о двух погибших. По предварительной информации, погибшим было 20 и 35 лет.
По факту гибели заведены уголовные дела.
3 сентября на улице Назарбаева произошло возгорание здания магазина "Оружейная палата". Огонь перекинулся на кровлю ближайших строений СТО и столовой.
В тушении пожара были задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ