Генпрокуратура завела уголовные дела по факту пожаров в Костанайской области

В Аулиекольском, Узункольском и Карабалыкском районах Костанайской области продолжается тушение природных пожаров. В четырех населенных пунктах (с. Аманкарагай, Озерное, Калинино и Лесное), по предварительным данным, пострадало порядка 108 жилых домов и строений, передает Zakon.kz.

Размер ущерба уточняется.

На сегодня известно об одном погибшем – жителе с. Аманкарагай Бабенко М.И., 1936 г.р. В то же время 3 сентября в городе Костанае произошло возгорание охотничьего магазина "Оружейная палата". Пострадали 7 работников магазина, из них четверо погибли, трое получили ожоги и госпитализированы. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

По указанным фактам начаты досудебные расследования по части 2 статьи 204 Уголовного кодекса РК "Неосторожное обращение с огнем, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб", части 1 статьи 341 УК РК "Уничтожение лесов", части 3 статьи 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Принимая во внимание гибель людей, число пострадавших и причиненный ущерб от пожаров, уголовные дела приняты в производство специальных прокуроров Генеральной прокуратуры и прокуратуры Костанайской области, которые возглавили следственно-оперативные группы из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов.

Акиматом прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

Эвакуированы тысячи людей. Открыта горячая линия.