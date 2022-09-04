Пожар в Костанайской области явление неприятное, но ожидаемое. И на региональном уровне просто отражает общемировую тенденцию. С конца жаркого лета 2022 года лесные пожары бушуют по всему миру, сообщает Zakon.kz.

С конца августа они свирепствуют и в Европе. Так в автономном сообществе Валенсия в Испании огонь уничтожил около 19 тысяч гектаров леса. Огонь не удавалось взять под контроль две недели. Поезд, ехавший из Валенсии в Сарагосу, попал в огненную ловушку. В результате инцидента пострадали 20 человек, передает Euronews.

Итальянские пожарные пытались потушить лесные пожары на Сицилии и в провинции Палермо. Из-за ветра огонь распространился по лесному массиву и достиг автотрассы, соединяющей Палермо и Катанию. С острова Пантеллерия были эвакуированы десятки людей, в их числе модельер и предприниматель Джорджио Армани.

Сильнейшие пожары охватили Рязанскую область в России. На данный момент в регионе зафиксировано шесть очагов природных пожаров. Общая площадь достигает почти до 26 тыс. га, сообщают экстренные службы. В МЧС РФ отметили, что к тушению пожаров привлечены более семи тысяч человек, 17 воздушных судов. На очаги горения сброшено уже около 24 тысяч тонн воды.

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RT приводит данные Роспотребнадзора, о том, что в двух населенных пунктах анализ воздуха показал превышение ПДК - предельной допустимой концентрации загрязняющих веществ. Запах гари и смог из-за природных пожаров в регионе ощущаются в Москве и некоторых областях Центрального федерального округа.

В Башкирии с 1 сентября пытаются потушить пожар, площадь которого уже составляет 30 тыс. кв. м. С огнем борются силы экстренных служб и местных сельсоветов.

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На северо-востоке Аргентины за последние недели пожары уничтожили почти 100 000 гектаров водно-болотных угодий.

Из-за отсутствия дождей огонь распространяется практически неконтролируемо. Дым доходит до Буэнос-Айреса.

По оценкам различных экологических организаций, в Аргентине с 2020 года в результате пожаров сгорело около миллиона гектаров угодий.

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Интерфакс ссылается на исследование портала "Всемирный лесной дозор", Института мировых природных ресурсов и Университета Мэриленда, где говорится, что по сравнению с данными 20-летней давности, природные пожары теперь уничтожают в мире в два раза больше лесов.

Если в 2002 году пожары уничтожали около 3 млн гектаров леса, сопоставимые с площадью Бельгии, то теперь масштабы бедствий стали вдвое крупнее. В качестве причин эксперты называют климатический сдвиг - глобальное потепление. Особенно страдают леса России, Канады и Аляски. Для борьбы с распространением пожаров аналитики советуют прекратить вырубку лесов и ввести ограничения разведение костров в лесах в пожароопасный период.