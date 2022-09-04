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Режим ЧС местного масштаба объявлен в Костанайской области

Режим ЧС местного масштаба объявлен в Костанайской области Фото: Акимат Костанайской области
ЧС местного масштаба объявлен в Костанайской области. Из резервов акимата области направлены средства для оказания помощи пострадавшим, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба акима Костанайской области, это, в первую очередь, средства на проживание и питание.

Эвакуировано 1800 человек. В школах проживают около 200 человек. Многие вернулись в свои дома, удостоверившись в безопасности, остальные уезжают к родственникам.

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Как информировал глава региона, у пострадавших есть выбор на строительство нового дома или получить компенсацию. Строительство домов реализуется за короткие сроки.

На сегодня известно о 108 пострадавших строениях. Из них 98 домов полностью сгорели. Сейчас главная задача – полностью локализовать пожар. Крупные предприятия и малый бизнес не остаются в стороне и всячески помогают пострадавшим. В ближайшие дни общественность планирует открыть фонд, где все неравнодушные граждане могут оказывать поддержку. Пресс-служба акима Костанайской области

Режим ЧС местного масштаба объявлен в Костанайской области

Фото: Акимат Костанайской области

Известно, что травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести получили 5 жителей населенных пунктов, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата, три сотрудника МЧС.

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