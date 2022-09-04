10 человек пострадали во время природного пожара в Костанайской области
Фото: Zakon.kz
Травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести получили 5 жителей населенных пунктов, включая одного несовершеннолетнего,1 работник лесхоза, 1 работник акимата, 3 сотрудника МЧС, передает Zakon.kz
Четверо находятся в Центральной районной больнице, 6 после осмотра и оказания помощи отправлены домой.
Случаев гибели среди населения и участников тушения пожаров не зарегистрировано. В связи с улучшением обстановки в полном объеме возобновлено движение на автодороге республиканского значения Р-36 и движение поездов по железной дороге (поезда №82, 43, 51, 37, 622 всего - 908 пассажиров), - уточнили в пресс-службе МЧС РК.
Пожар в регионе тушат со 2 сентября.
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