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10 человек пострадали во время природного пожара в Костанайской области

авто Фото: Zakon.kz
Травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести получили 5 жителей населенных пунктов, включая одного несовершеннолетнего,1 работник лесхоза, 1 работник акимата, 3 сотрудника МЧС, передает Zakon.kz

Четверо находятся в Центральной районной больнице, 6 после осмотра и оказания помощи отправлены домой.

Случаев гибели среди населения и участников тушения пожаров не зарегистрировано. В связи с улучшением обстановки в полном объеме возобновлено движение на автодороге республиканского значения Р-36 и движение поездов по железной дороге (поезда №82, 43, 51, 37, 622 всего - 908 пассажиров), - уточнили в пресс-службе МЧС РК.

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