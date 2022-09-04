Минсельхоз: Пожары в Костанайской области не нанесли серьезного ущерба АПК

По информации акимата Костанайской области и МЧС РК, в результате лесных пожаров имеются незначительные участки пострадавших посевов сельскохозяйственных культур, при этом массового уничтожения полей не происходило, сообщает Zakon.kz.

В территориальных инспекциях Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК и в Управлении сельского хозяйства области подсчитали ущерб от пожаров.

По последним данным, на 4 сентября 2022 года в результате пожара в Костанайской области в общей сложности погибло 12 голов КРС, 118 голов свиней и 261 голова птицы в селе Люблинка Карасуского района и в селе Аманкарагай Аулиекольского района. Пресс-служба МСХ РК

В частности, в Карабалыкском районе огнем было охвачено 17 га уборочных площадей. В Мендыкаринском районе пострадал 1 га посевов зерновых. Объемы погибшего урожая уточняются. Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления.

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Отмечается, что общая посевная площадь в регионе составляет 5,3 млн га, в том числе зерновых и зернобобовых – 3,9 млн га, пшеницы – 3,5 млн га и масличных культур – 749,1 тыс. га.

Также, по оперативным данным акимата региона, на 3 сентября текущего года убрано 1,8 млн га, или 45,3% от площади сева, собрано 1,8 млн тонн зерновых и зернобобовых.

По последним данным, на 4 сентября 2022 года в результате лесных пожаров в Костанайской области имеются незначительные участки пострадавших посевов сельскохозяйственных культур, при этом массового уничтожения полей не происходило.

В частности, в Карабалыкском районе огнем было охвачено 15 га зерновых и 2 га льняных посевов. В Мендыкаринском районе уничтожен 1 га уборочных площадей зерна. Таким образом, пострадало меньше 0,1% от общей площади посевов в Костанайском регионе, которые составляют 5,3 млн га. Отметим, что аграрии области в этом году засеяли 3,9 млн га зерновых и зернобобовых, 3,5 млн га пшеницы и 749,1 тыс. га масличных культур. Пресс-служба МСХ РК

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На 3 сентября текущего года в регионе уже убрано 1,8 млн га, или 45,3% от площади сева, собрано 1,8 млн тонн зерновых и зернобобовых.

В связи с чем Министерство сельского хозяйства РК достоверно заявляет, что стихийное бедствие в Костанайской области никак не отразится на продовольственной безопасности Казахстана, прогнозируемой урожайности, а также исполнении экспортных договоренностей.