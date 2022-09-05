Пропускная способность USB4 Version 2.0 будет вдвое быстрее прежней версии

Отраслевая организация USB Promoter Group, продвигающая и поддерживающая USB, анонсировала новую версию стандарта — USB 4 2.0. Его спецификации предусматривают увеличение пропускной способности по кабелю с разъемом USB Type-C до 80 гигабит в секунду, сообщает Zakon.kz.

Ожидается, что обновления спецификаций будут опубликованы до ноября этого года, когда пройдет форум разработчиков USB DevDays, передает Businesswire.

По уже сложившейся традиции, обновленная спецификация USB4 предусматривает удвоение производительности передачи данных и обеспечивает более высокий уровень функциональности экосистемы USB Type-C. Наибольшую выгоду от этого повышения скорости получат дисплеи, устройства хранения данных, а также концентраторы и док-станции на базе USB. Председатель группы USB Promoter Group Брэд Сондерс

Стандарт USB4 Version 2.0 кроме увеличенной пропускной способности получит обновленные протоколы туннелирования DisplayPort и PCI Express. Также предусмотрена обратная совместимость с USB4 версии 1.0, USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3. Первые устройства, оборудованные портами USB 4 2.0, выйдут не раньше 2023-2024 годов.