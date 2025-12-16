#Казахстан в сравнении
Технологии

В Каспийское море выпустили форель

В преддверии Дня Независимости мальков форели выпустили в Каспийское море, сообщает Zakon.kz.

В Каракиянском районе стартовал очередной этап развития морской аквакультуры, передает "24 kz". На морском участке установлены садки диаметром более 120 м, где рыба будет расти в естественной среде.

В морские садки запущено более 60 тыс. мальков. Сейчас с учетом накопления порядка 12 тонн рыбы уже находится в садках.

"Проект реализуется по поручению главы государства и открывает возможности для роста экономики, поддержки агросектора и создания новых рабочих мест", – говорится в репортаже.

Это первый масштабный проект морского фермерства в Казахстане и Центральной Азии. Уже в следующем году здесь планируют получить первые 300 тонн рыбы, а к 2029 году довести объемы производства до пяти тысяч тонн в год.

В начале декабря мертвых тюленей нашли на берегу Каспия в Дагестане, а 12 декабря спасать Каспий и Арал совместными усилиями предложил Токаев.

Фото Алия Абди
Алия Абди
