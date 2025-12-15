В Дубае сыграли в самый большой в мире "Тетрис" с дронами в роли фигур

13 декабря в Дубае прошел финал мирового турнира по тетрису, на котором культовую игру превратили в настоящее шоу, сообщает Zakon.kz.

В качестве экрана использовали Dubai Frame – гигантскую рамку высотой около 150 метров, а роль пикселей выполняли дроны, формировавшие разноцветные фигуры в реальном времени.

<br>

Всего в шоу задействовали около 4 000 дронов, а для игрового процесса использовали 2 800 аппаратов – по 1 400 на каждого игрока. В решающем матче сошлись представители Турции и Перу – Фехми Аталар и Лео Солорсано. У каждого игрока было ровно по пять минут, чтобы набрать максимальное количество очков.

Солорсано завершил свою партию с результатом 57 164 очка. Аталар играл вторым и набрал 168 566 очков.

В турнире приняли участие 60 человек со всего мира, а в рамках отборочных этапов было сыграно более семи миллионов партий. Соревнование проходило в несколько этапов: от мобильных квалификаций до финальных матчей на ПК, а шоу с дронами в Дубае стало кульминацией.

Победителю вручили специальный "секретный" приз. Сам игрок назвал финал событием, которое невозможно описать словами, и заявил, что именно этот матч стал лучшим моментом за все время его выступлений на турнирах по "Тетрису".

Ранее сообщалось, что Южная Корея впервые в мире примет закон об ИИ.