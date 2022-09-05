120 тонн гумпомощи отправили в Костанайскую область из Алматы

В шесть грузовых автомобилей загрузили продукты питания, одежду, предметы первой необходимости, строительные материалы, а также бытовую технику, сообщает Zakon.kz.

5 сентября четыре фуры с гуманитарной помощью отправятся из Алматы в Костанайскую область.

10 пунктов сбора помощи были организованы в Алматы. Из них один пункт в молодежном центре DEPO EVOLUTION PARK, восемь пунктов открыли районные акиматы, один пункт был размещен в коворкинг-центре "Жастар рухы" партии АMANAT.

Всего жители города собрали 120 тонн необходимых вещей, в их числе бензиновые генераторы и строительные инструменты.

Для транспортировки груза привлекли шесть фур грузоподъемностью 20 тонн каждая. Два большегруза отправились в Костанайскую область накануне, 4 сентября.

В сборе и погрузке гуманитарной помощи участвовали более 200 человек из числа волонтеров, предпринимателей и жителей города.

Пожар начался в Костанайской области 2 сентября. 3 сентября огонь распространился на ближайшие села.

Травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести получили пять жителей населенных пунктов, включая одного несовершеннолетнего, а также один работник лесхоза, один работник акимата и три сотрудника МЧС.

Утром 4 сентября во время разборов завалов в селе Аманкарагай нашли тело 86-летнего пенсионера.

Министр по ЧС Юрий Ильин сообщил, что причиной пожара могло стать и неосторожное обращение с огнем. Следственные органы будут рассматривать все возможные версии.