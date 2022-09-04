Пожары в Костанайской области: погиб пожилой инвалид

Фото: скриншот видео

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал о том, что мужчина был предупрежден об опасности распространения огня, но отказался эвакуироваться, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: