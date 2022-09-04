Пожары в Костанайской области: погиб пожилой инвалид
Фото: скриншот видео
Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал о том, что мужчина был предупрежден об опасности распространения огня, но отказался эвакуироваться, передает Zakon.kz.
При разборе завалов Аман Карагай выявили факт гибели человека. Это инвалид 1936 года рождения. Участковым инспектором при проведении эвакуации был оповещен. Отказался от эвакуационных мероприятий. Тем не менее по факту гибели человека следственные мероприятия будут проводиться. Юрий Ильин
Пожар в регионе тушат третий день подряд. Создалась угроза населенным пунктам: Аманкарагай, Новонежинка, Калинино, Лесное, Озерное.
Травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести получили 5 жителей населенных пунктов, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата, три сотрудника МЧС.
Акиматом прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.
Эвакуированы тысячи людей. Открыта горячая линия.
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