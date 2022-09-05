Пожары в Костанайской области: обстановка на утро 5 сентября

По состоянию на 09:00 5 сентября в Костанайской области эвакуирован 1841 человек. Из села Озерное — 250 человек, северной части села Аманкарагай — 1 тыс. человек, из села Калинино — 228 человек и из села Лесное — 363 человека, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Костанайской области, местные органы разместили эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате. Их обеспечили питанием. В эвакопунктах находится 66 человек, остальные вернулись в свои дома или размещены у родственников.

Работает горячая линия МЧС, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области.

На горячую линию МЧС поступило 30 звонков информационного характера. Также работают два психолога ДЧС Костанайской области, три психолога ДП Костанайской области и три психолога ТОО "Сарыарка Автопро" оказывают экстренную психологическую помощь населению в эвакопунктах Аулиекольского района.

По последней информации, 57 человек получили консультацию, помощь оказали 45 детям.

Разработан и подписан протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Аким Костанайской области объявил чрезвычайную ситуацию местного масштаба.

Тушат пять участков (в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы и Калинино) в лесной зоне (общая протяженность кромки 5 км).

Травмы, ожоги и отравления легкой и средней степени тяжести получили 10 человек. Среди них — пять человек населения, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата, три сотрудника МЧС. Один человек погиб.

Какие силы бросили в тушение пожара

Всего задействованы 224 единицы техники, семь воздушных судов (МЧС — четыре вертолета, КазАвиаЛесоохраны — один самолет АН-2, МО — два вертолета), пять пожарных поездов, 1893 человека личного состава:

МЧС — 73 единицы техники, 418 человек личного состава, четыре вертолета с водосливными устройствами (ДЧС Нур-Султана, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, в/ч 52859 (Караганда));

МВД — 61 единица техники, 700 человек личного состава;

МО — 10 единиц техники, 175 человек личного состава, два вертолета с водосливными устройствами;

МЭГПР (РГКП "КазАвиаЛесоохрана" и Лесхоз) — 42 единицы техники, 118 человек, одно воздушное судно;

МИО — 38 единиц техники, 123 человека;

ДПФ, волонтеры — 338 человек;

АО "КТЖ" — пять пожарных поездов, 21 человек.

С момента начала тушения пожара проведено 93 сброса воды.

По данным РГП "Казгидромет", 5 сентября на территории Аулиекольского района Костанайской области сохраняется высокая температура до 31°C, скорость ветра до 7 м/с.

В селе Новонеженка силами в/ч 52859 МЧС РК развернуты палатки для приема пострадавшего населения.

В готовности находятся три воздушных судна МО РК в Нур-Султане с водосливными устройствами (один из Алматы и два борта из Семея).

В Нур-Султане по инициативе депутатов Мажилиса формируется колонна с гуманитарной помощью для пострадавших.

2 сентября в 15:10 на территории Басаманского УЛХ (Кондратьевское лесничество, кварталы 4-6, 8-10, 15-17, 22, 23, 31, 32), Семиозерного УЛХ (Калининское лесничество, кварталы 92, 93, 110) произошло загорание деревьев (осина, сосна) и сухой травы. В Костанайской области ограничили движение на дорогах из-за пожаров.

3 сентября в связи с осложнением метеорологической обстановки, в том числе с высокой температурой воздуха +36°C, штормовыми порывами ветра до 23 м/с, произошло увеличение площади пожара. В Аулиекольском районе из-за пожара эвакуировали несколько сел.

4 сентября площадь пожара превысила 43 тыс. га. В Костанайской области продолжается борьба с пожарами – комиссия подсчитывает ущерб.