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Редкая краснокнижная птица попала на камеру фотоловушки в Акмолинской области

серый журавль попал на камеру фотоловушки, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 22:37 Фото: wikipedia.org
Серый журавль – редкая птица, занесенная в Красную книгу Казахстана, попала на камеру фотоловушки, установленной на территории государственного национального природного парка "Бурабай", сообщает Zakon.kz.

По информации работников нацпарка, серый журавль является одной из наиболее охраняемых птиц в Казахстане. Его численность значительно сократилась в результате утраты естественных мест обитания и человеческой деятельности. Поэтому каждый случай наблюдения этой редкой птицы фиксируется и становится значимым событием для орнитологов и всех, кто занимается охраной природы.

"Наблюдение серого журавля в наших краях – это прекрасная новость, подтверждающая эффективность мер, принимаемых нашим нацпарком для охраны животного мира. Мы очень рады видеть, что такие редкие виды птиц чувствуют себя у нас безопасно", – рассказал старший научный сотрудник отдела науки, информации и экологического мониторинга ГНПП "Бурабай" Евгений Архипов.

По его словам, места обитания этих птиц зафиксированы лишь в нескольких локациях нацпарка, закрытых для посещения туристов.


Ранее сообщалось, что кабанов с детенышами в естественной среде удалось заснять в Капчагайском лесничестве.

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Елена Беляева
Акмолинская область Боровое 2024 год
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