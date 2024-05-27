Редкая краснокнижная птица попала на камеру фотоловушки в Акмолинской области

Серый журавль – редкая птица, занесенная в Красную книгу Казахстана, попала на камеру фотоловушки, установленной на территории государственного национального природного парка "Бурабай", сообщает Zakon.kz.

По информации работников нацпарка, серый журавль является одной из наиболее охраняемых птиц в Казахстане. Его численность значительно сократилась в результате утраты естественных мест обитания и человеческой деятельности. Поэтому каждый случай наблюдения этой редкой птицы фиксируется и становится значимым событием для орнитологов и всех, кто занимается охраной природы.

"Наблюдение серого журавля в наших краях – это прекрасная новость, подтверждающая эффективность мер, принимаемых нашим нацпарком для охраны животного мира. Мы очень рады видеть, что такие редкие виды птиц чувствуют себя у нас безопасно", – рассказал старший научный сотрудник отдела науки, информации и экологического мониторинга ГНПП "Бурабай" Евгений Архипов.

По его словам, места обитания этих птиц зафиксированы лишь в нескольких локациях нацпарка, закрытых для посещения туристов.





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