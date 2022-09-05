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В Кабуле террорист-смертник устроил взрыв около российского посольства

Афганистан, Россия Фото: pixabay
Взрыв произошел у здания посольства России в Афганистане в Кабуле. Террорист-смертник подорвался у ворот здания российской дипмиссии. Об этом говорится в публикациях от 5 сентября, сообщает Zakon.kz.

Местные жители рассказали агентству РИА Новости, что на место взрыва направляется большое число машин скорой помощи.

По предварительным данным, число погибших у российского посольства может достигать 20 человек.


Талибы 15 августа 2021 года вошли в Кабул, окончательно взяв Афганистан под контроль. Бывший афганский президент Ашраф Гани бежал из страны.

15 августа 2022 года Ашраф Гани объяснил свой поступок. Он отметил, что год назад бежал из Афганистана, чтобы не дать движению "Талибан" возможности унизить президента страны и заставить его подписать документ, который узаконил бы новое правительство.

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