Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Экологи проверили качество воздуха на местах пожаров в Костанайской области

Костанайская область пожары экологи воздух Фото: пресс-служба Минэкологии РК
Из-за пожаров в Аулиекольском районе Костанайской области экологи 4 сентября провели внеплановые комплексные исследования воздуха, сообщает Zakon.kz.
Работу провели в пяти селах: Новонеженка, Аманкарагай, Аулиеколь, Баганалы и Лесное. В этих пунктах зафиксированы повышенные показатели диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы.Пресс-служба Минэкологии РК

По данным ведомства, видимость в селах была плохой из-за дыма.

Новость по теме

Токаев с вертолета осмотрел территорию пожара в Костанайской области

В настоящее время работы по тушению пожара ведутся в районе сел Лесное и Баганалы. Сумму ущерба определят специально созданной комиссией после полной ликвидации огня. Площадь пожара составила 43 тыс. га.Пресс-служба Минэкологии РК

2 сентября в Аулиекольском районе Костанайской области произошло загорание лесного массива. Пожар в регионе тушат четвертый день подряд.

Новость по теме

Пожары в Костанайской области: обстановка на утро 5 сентября

4 сентября площадь пожаров превысила 43 тыс. га.

Читайте также

Редкое хищное животное попало в объектив фотоловушки заповедника в Мангистау

Казахстан вернет тигров в Центральную Азию

Зоологи подсчитали оставшихся в Алматы снежных барсов

Анастасия Московчук
МЭ РК Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан предметы школа часы увеличение
Часы преподавания четырех предметов увеличат в казахстанских школах
Казахстан, Россия, популяция тигров
Казахстан вернет тигров в Центральную Азию
Девушку запихнули в машину в Алматы – очевидцы перегородили похитителям путь
Девушку запихнули в машину в Алматы – очевидцы перегородили похитителям путь
Токаев освободил Бергенева от должности
Токаев освободил Бергенева от должности
Костанайская область
Пожары в Костанайской области: обстановка на утро 5 сентября
Астрологи назвали Топ-3 зодиакальных неудачников
Астрологи назвали Топ-3 зодиакальных неудачников
Ситуация в Украине 4 сентября
Ситуация в Украине: военнообязанным украинкам запретят покидать страну, в Кельне проходят митинги
курсы валют
Курсы валют на 5 сентября в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления