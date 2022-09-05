Экологи проверили качество воздуха на местах пожаров в Костанайской области

Из-за пожаров в Аулиекольском районе Костанайской области экологи 4 сентября провели внеплановые комплексные исследования воздуха, сообщает Zakon.kz.

Работу провели в пяти селах: Новонеженка, Аманкарагай, Аулиеколь, Баганалы и Лесное. В этих пунктах зафиксированы повышенные показатели диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы. Пресс-служба Минэкологии РК

По данным ведомства, видимость в селах была плохой из-за дыма.

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В настоящее время работы по тушению пожара ведутся в районе сел Лесное и Баганалы. Сумму ущерба определят специально созданной комиссией после полной ликвидации огня. Площадь пожара составила 43 тыс. га. Пресс-служба Минэкологии РК

2 сентября в Аулиекольском районе Костанайской области произошло загорание лесного массива. Пожар в регионе тушат четвертый день подряд.

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4 сентября площадь пожаров превысила 43 тыс. га.