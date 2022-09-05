Токаев с вертолета осмотрел территорию пожара в Костанайской области
Видео с главой государства опубликовано в telegram-канале Акорды.
По прибытии в Костанайскую область президент Касым-Жомарт Токаев на вертолете совершил облет пострадавших от природных пожаров территорий в Аулиекольском районе, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Токаев прибыл в область для того, чтобы оценить ход работ по ликвидации природных пожаров.
Пожар на территории двух лесничеств начался 2 сентября. Тогда же для всех видов автотранспорта на автодороге Костанай – Аулиеколь – Сурган было введено ограничение движения.
4 сентября площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров.
Согласно информации областного ДЧС, с момента начала тушения пожаров всего проведено 93 сброса воды.
По фактам лесных пожаров возбуждены уголовные дела по статьям 341 Уголовного кодекса ("Уничтожение или повреждение лесов") и 204, части 2 ("Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества").