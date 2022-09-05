Посол Украины извинился за свои высказывания – МИД Казахстана

Посол принес свои извинения за высказанные ранее слова и объяснил, что это было на фоне повышенного эмоционального состояния, сообщил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Zakon.kz.

Ситуацию в Украине вы знаете, на этом фоне такие заявления неприемлемы, потому что дипломатия больше направлена на сближение. Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, довели до него наше недовольство этим, его высказываниями. Он принес свои извинения, и сказал, что это у него было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния, из-за того, что там, у него дома идет война. Сейчас по официальным данным он находится в отпуске. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

23 августа в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в РК Петром Врублевским. В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову.

Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами.

Ранее члены Ассамблеи народа Казахстана осудили высказывания посла Украины в Республике Казахстан Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров.