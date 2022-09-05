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Токаев призвал серьезно укрепить МЧС как институт

Надо серьезно укрепить МЧС как институт - Токаев Фото: akorda.kz
Глава государства заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов и оказанию поддержки пострадавшим, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также заявил о необходимости решения социальных вопросов сотрудников ведомства и повышения уровня профессиональной подготовки кадров, передает Акорда.

По словам министра по чрезвычайным ситуациям РК Юрия Ильина, сообщение о возгорании на территории Басманского лесничества Аулиекольского района пришло в 15:10.

Это подтвердило, что идет уже верховой пожар на площади более 2 тыс. кв. га. По распространению ситуации – с 3-го числа усилилась ветровая нагрузка с порывом до 20 м, что способствовало распространению огня предварительно на площади 43 тыс. га. Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

В данный момент идет активная работа на пяти участках. В общей сложности было эвакуировано более 1800 человек. Сейчас в сборном эвакуационном пункте находятся порядка 66 человек, остальные или вернулись в свои дома, где снята угроза повторного возгорания, или проживают у родственников.

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К тушению пожара привлечены подразделения Министерства по ЧС, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Комитета лесного хозяйства, а также волонтеры. Всего более 2 тыс. человек.

На данное время работают шесть экипажей воздушных судов с водно-сливными устройствами (четыре – МЧС, два – МО).

Сил и средств достаточно. Сейчас мы испытываем некоторые трудности в поиске непосредственно источников воды. Дополнительно, если потребуется, будем осуществлять подвоз воды водовозами для заправки вертолетов, чтобы максимально предотвратить возгорание высотного пожара в данном регионе, чтобы в считанные дни полностью локализовать и ликвидировать чрезвычайную ситуацию. Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

По словам министра, работы продолжаются, личный состав морально готов к выполнению поставленной задачи.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на проблеме позднего оповещения. По словам президента, это техническая проблема. Правительству поручается решить ее – установив соответствующее техническое оборудование, чтобы не запаздывать с получением точной информации о возгорании и масштабах пожара.

Во-вторых, я хотел бы передать мою личную благодарность всем огнеборцам, которые принимали участие в тушении пожара, проявили мужество, оперативность, преданность своему делу. Я думаю, что они достойны самой высокой оценки и, конечно же, соответствующие награды они получат, в том числе и в финансовой форме. Правительство должно подготовить соответствующее постановление о награждении двойными окладами тех, кто непосредственно участвовал в тушении пожаров. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

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Глава государства заметил, что теперь нужно решить вопрос извлечения уроков из произошедшего. Надо серьезно укрепить Министерство по чрезвычайным ситуациям как институт.

Для этого в первую очередь нужно решать социальные вопросы, которые, к сожалению, тяжелым бременем нависают над МЧС и негативно влияют на кадровую политику министра. Правительству поручается решить и эту очень серьезную проблему. Другими словами, люди, которые идут служить в МЧС, должны быть обеспечены соответствующим социальным пайком или гарантиями и, прежде всего, речь идет о жилье. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

И следующий вопрос, по словам президента – это профессиональная подготовка, учеба специалистов, которые работают в МЧС.

Министр только что докладывал мне о том, что у нас есть учебное заведение в Кокшетау, но там техническое оборудование, оснащение оставляет желать лучшего. Прежде всего, нет общежития. Как без общежития обучать студентов? Этот вопрос надо очень срочно решить. Я думаю, что и наши предприниматели, успешные предприниматели, да и другие люди, которые имеют хорошие материальные возможности, помогут в срочном порядке решить вопрос со строительством, прежде всего, общежития. Потом будем достраивать и улучшать учебный корпус. Вот эти основные вопросы нам надо решать. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

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