Токаев обратился к спасателям: Все будут представлены к наградам
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев, прилетев в Костанайскую область, встретился с личным составом подразделений министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и обороны, а также с добровольцами, задействованными в тушении пожаров, сообщает Zakon.kz.
Президент Казахстана выразил благодарность всем участникам ликвидации чрезвычайной ситуации за проявленное мужество.
Все огнеборцы за мужество, которое было проявлено во время ЧС, будут представлены к наградам, премиям. Будут приняты самые серьезные меры по повышению материального довольствия, обеспечения жильем, создания условий для подготовки кадров. А сейчас работайте.Касым-Жомарт Токаев
Кроме того, в ходе заседания президент дал оперативному штабу ряд конкретных поручений.
Пожар на территории двух лесничеств Костанайской области начался 2 сентября. Уже через два дня площадь пожаров превысила 43 тыс. га.
С момента начала тушения пожаров, по данным областного ДЧС, всего проведено 93 сброса воды.
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