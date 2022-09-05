Токаев обратился к спасателям: Все будут представлены к наградам

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев, прилетев в Костанайскую область, встретился с личным составом подразделений министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и обороны, а также с добровольцами, задействованными в тушении пожаров, сообщает Zakon.kz.

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