Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев призвал извлечь уроки на фоне ЧП в Костанайской области

совещание пожары Костанайская область Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В сообщении сказано, что глава государства заслушал доклады министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов и оказанию поддержки пострадавшим.

совещание пожары

Фото: akorda.kz

Президент подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем. Были приняты все необходимые меры по ликвидации стихийного бедствия.

Кроме того, президент призвал извлечь соответствующие уроки из произошедшего и дал оперативному штабу ряд конкретных поручений, направленных на обеспечение бесперебойной работы всех ведомств для скорейшей полной ликвидации возгораний.

совещание пожары

Фото: akorda.kz

Президент отметил важность оказания поддержки людям, которым пришлось покинуть свои дома. Правительству и акимату Костанайской области поручено в оперативном порядке обеспечить выплаты и компенсации пострадавшим гражданам.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Они переселены в безопасное место. Правительство по моему поручению занимается решением соответствующих вопросов. Никаких сомнений в том, что эта помощь будет оказана, не должно быть!Касым-Жомарт Токаев

Также он указал на важность установления причин пожара и извлечения соответствующих уроков.

совещание пожары

Фото: akorda.kz

По его словам, следует выработать комплекс мер по восстановлению лесного фонда и обеспечению профилактической работы с целью недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем.

Президент в ходе совещания дополнительно заявил о необходимости серьезного укрепления МЧС как института, способного решать социальные вопросы сотрудников ведомства, в том числе касающиеся обеспечения жильем и общежитиями, а также повышения уровня профессиональной подготовки кадров.

совещание пожары

Фото: akorda.kz

Новость по теме

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область

Пожар начался 2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области. 

4 сентября площадь пожаров превысила 43 тыс. га.

Новость по теме

Генпрокуратура завела уголовные дела по факту пожаров в Костанайской области

После проведенных исследований воздуха в пяти селах области зафиксированы повышенные показатели диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы.

Читайте также

Токаев встретился с пострадавшими от пожара в Костанайской области

Токаев обратился к спасателям: Все будут представлены к наградам

Токаев с вертолета осмотрел территорию пожара в Костанайской области

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан предметы школа часы увеличение
Часы преподавания четырех предметов увеличат в казахстанских школах
Казахстан, Россия, популяция тигров
Казахстан вернет тигров в Центральную Азию
Девушку запихнули в машину в Алматы – очевидцы перегородили похитителям путь
Девушку запихнули в машину в Алматы – очевидцы перегородили похитителям путь
Токаев освободил Бергенева от должности
Токаев освободил Бергенева от должности
Костанайская область
Пожары в Костанайской области: обстановка на утро 5 сентября
Астрологи назвали Топ-3 зодиакальных неудачников
Астрологи назвали Топ-3 зодиакальных неудачников
Ситуация в Украине 4 сентября
Ситуация в Украине: военнообязанным украинкам запретят покидать страну, в Кельне проходят митинги
курсы валют
Курсы валют на 5 сентября в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления