Токаев призвал извлечь уроки на фоне ЧП в Костанайской области

Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В сообщении сказано, что глава государства заслушал доклады министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов и оказанию поддержки пострадавшим.

Фото: akorda.kz

Президент подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем. Были приняты все необходимые меры по ликвидации стихийного бедствия.

Кроме того, президент призвал извлечь соответствующие уроки из произошедшего и дал оперативному штабу ряд конкретных поручений, направленных на обеспечение бесперебойной работы всех ведомств для скорейшей полной ликвидации возгораний.

Фото: akorda.kz

Президент отметил важность оказания поддержки людям, которым пришлось покинуть свои дома. Правительству и акимату Костанайской области поручено в оперативном порядке обеспечить выплаты и компенсации пострадавшим гражданам.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Они переселены в безопасное место. Правительство по моему поручению занимается решением соответствующих вопросов. Никаких сомнений в том, что эта помощь будет оказана, не должно быть! Касым-Жомарт Токаев

Также он указал на важность установления причин пожара и извлечения соответствующих уроков.

Фото: akorda.kz

По его словам, следует выработать комплекс мер по восстановлению лесного фонда и обеспечению профилактической работы с целью недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем.

Президент в ходе совещания дополнительно заявил о необходимости серьезного укрепления МЧС как института, способного решать социальные вопросы сотрудников ведомства, в том числе касающиеся обеспечения жильем и общежитиями, а также повышения уровня профессиональной подготовки кадров.

Фото: akorda.kz

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