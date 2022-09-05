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"Санта-Барбара" по-алматински: похищенная девушка сделала обращение

похищение девушка полиция Алматы Фото: Zakon.kz
История с похищенной девушкой в Алматы получила продолжение. Видео с кадрами, как очевидцы перегородили похитителям путь, широко распространилось в Казнете, сообщает Zakon.kz.

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Тогда же в полиции отреагировали на публикацию в Instagram.

Экипаж "Буран-266" остановил автомобиль на территории Наурызбайского района.

В салоне находились четверо, в том числе 28-летняя гражданка. Она пояснила, что добровольно села в машину к своему жениху, за которого, при соблюдении национальных традиций, выходит замуж. Первичный сбор материала осуществлен в полном объеме.Начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков

Позднее на странице автора первого видео была опубликована переписка с похищенной девушкой.

Похититель сказал, что вернет меня домой. Поэтому я и написала отказную. Но после того, как я вышла из участка, меня снова похитили. Мне удалось дозвониться маме и обо всем рассказать. ...Я заново написала заявление, – говорится в сообщении.

В полиции города подтвердили, что девушка написала заявление. И добавили, что данный факт зарегистрирован, проводится проверка.

Ей был задан вопрос, почему она при первичном разбирательстве ввела органы внутренних дел в заблуждение, заявив, что добровольно села в машину и претензий к друзьям-односельчанам не имеет. Она ответила, что доверилась своим знакомым. Начальник УП Алмалинского района Есен Искаков

Согласно данным ведомства, участники события установлены, действиям каждого из них будет дана принципиальная оценка.

Тем временем девушка обратилась к похитителям.

Я же им доверилась, я села в машину, они должны были меня отвезти обратно домой, но они повернули опять в другую сторону. После этого начали поступать звонки от его родителей, чтобы они меня вернули домой. Меня привезли ко мне домой по адресу, где я живу. Вообще я не хотела писать заявление, я их просто попросила: "Оставьте меня в покое, я вас не трону", – рассказала она.

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