Британская валюта обвалилась до минимума с 1985 года

Во время торгов в понедельник, 5 сентября, фунт стерлингов рекордно обвалился по отношению к доллару и торговался на минимуме с 1985 года, сообщает Zakon.kz.

Курс доллара к основным валютам начал расти, евро и фунт стерлингов дешевеют. На открытии торгов евро опускался до 0,9881 доллара за 1 евро, что стало минимумом с декабря 2002 года, фунт стерлингов – до 1,1443 доллара за 1 фунт стерлингов.

Как говорится в материале The Wall Street Journal, на курс фунта стерлингов влияет как укрепление американской валюты, так и экономическая ситуация в самой Великобритании. Так, из-за энергетического кризиса в стране многие домохозяйства могут быть не в состоянии оплачивать счета зимой. Среди других факторов для ослабления фунта стерлингов – способность Банка Англии справиться с рекордной инфляцией и неопределенность относительно экономической политики, которую будет проводить новый премьер-министр Великобритании.

На объявление имени нового премьер-министра Великобритании, которым станет Лиз Трасс, валюта отреагировала слабо.

Рынки ожидают от нового кабмина четко сформулированных планов оказания помощи населению и бизнесу в ситуации резкого увеличения стоимости жизни и ведения экономической деятельности в королевстве. Эксперты Банка Англии ожидают, что британская экономика войдет в рецессию в IV квартале этого года, а уровень инфляции достигнет 13% из-за последствий Brexit, пандемии COVID-19 и санкционной политики стран Запада в отношении РФ.

Новость по теме Рынок ожидает дальнейшего укрепления доллара США

Как пишет газета The Times, эксперты ожидают, что на фоне углубляющегося энергетического кризиса в Европе фунт продолжит падение и впервые за более чем 200 лет может оказаться дешевле американского доллара.