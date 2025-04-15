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Финансы

Почему тенге не реагирует на снижение индекса доллара – мнения

фрагмент купюры доллар, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 17:10 Фото: pexels
Индекс доллара (DXY), отражающий силу американской валюты по отношению к корзине основных мировых валют (евро, канадский доллар, иена, фунт стерлингов, швейцарский франк, шведская крона) обвалился за три недели с 104,2 до 99,4 пунктов, сообщает Zakon.kz.

Такой уровень, минимальный за три года, вызван совокупностью внутренних факторов в США и событий в мире. Однако на курс тенге по отношению к доллару это снижение почти не повлияло. Почему – давайте разбираться.

Доллар слабеет – рынок теряет уверенность

Текущее поведение доллара отражает изменение глобальных настроений инвесторов, – объясняет экономист Эльдар Шамсутдинов. Доллар теряет статус актива-убежища на фоне ставок трейдеров на дальнейшее ослабление.

"Индекс DXY пробил уровень 100, а спекулятивные короткие позиции достигли пика с октября 2024 года. Трейдеры отдают предпочтение другим валютам-убежищам: спекулятивные длинные позиции по иене продолжают расти, а управляющие активами довели лонги по иене до рекордного уровня".Эльдар Шамсутдинов

Фонды и институциональные инвесторы фиксируют снижение доверия к доллару: даже американские трежерис распродавались параллельно с долларом – крайне нетипичное поведение для кризисного периода. Это усилило долгосрочные сомнения в статусе доллара как глобального резерва, – уточняет экономист.

Причиной всего стала совокупность факторов, в частности, замедление инфляции в США до 2,8% (самый низкий показатель с марта 2021 года) и рост торговой напряженности между США и Китаем. Новые пошлины в размере 145% на китайский импорт и неопределенность в фискальной политике подорвали позиции доллара.

Фото: investing

Почему тенге не реагирует?

Экономический обозреватель Илья Федоров подчеркивает, что поведение доллара на международном уровне не всегда синхронизировано с динамикой валют развивающихся стран.

После начала торговой войны и распродаж доллара на фоне проблем с американским долгом, часть капитала перетекла в европейские активы. Это укрепило евро, но на валюты развивающихся стран почти не повлияло, – отметил он.

При этом ослабление доллара по отношению к евро или иене не означает автоматического падения к другим валютам. Юань также просел, и его вес в торговле с Казахстаном велик. Поэтому коррекция доллара в индексе компенсируется другими движениями.

Важно, что, по мнению эксперта, говорить о долгосрочной девальвации доллара как о стратегическом шаге США преждевременно.

"Да, доллар временно просел, но это не обвал. У США остается высокая финансовая гибкость: ослабление доллара потенциально увеличивает экспорт, стимулируя инфляцию, что приведет к более жесткой политике ФРС. Поэтому это не однозначная выгода".Илья Федоров

Влияние внутренних факторов на тенге

Финансист Арсен Темирбаев объясняет, что казахстанский тенге живет по своим законам, и его курс определяется совсем другим набором факторов:

"Индекс доллара — это отношение доллара к сильным валютам вроде евро и иены. Тенге в этой корзине нет. Поэтому ослабление доллара в DXY не обязательно означает его ослабление к тенге".Арсен Темирбаев

Аналитик выделяет ключевые внутренние и внешние факторы, формирующие курс KZT/USD:

  • Нефтяные цены. Снижение нефти – один из главных негативных факторов для тенге. Казахстан зависит от сырьевого экспорта, и ослабление нефтяных котировок автоматически сказывается на поступлениях в бюджет.
  • Инфляция. При сохранении высоких темпов роста цен доверие к национальной валюте снижается, и население и бизнес начинают искать валютную защиту.
  • Действия Нацбанка. Курс тенге во многом зависит от процентной политики и объема валютных интервенций. Пока Нацбанк не вмешивается, но готов действовать при резких скачках.
  • Внешняя конъюнктура. Помимо доллара и нефти, важны и позиции других валют – особенно российского рубля и китайского юаня, с которыми у Казахстана тесные торгово-экономические связи.
"Даже если доллар слабеет, тенге может слабеть еще быстрее из-за собственных проблем – например, снижения инвестиционной активности или ухудшения платежного баланса. В таких случаях курс KZT/USD может оставаться стабильным или даже расти, несмотря на снижение DXY".Арсен Темирбаев

Снижение индекса доллара – важный, но далеко не единственный фактор, определяющий курс тенге. Анализировать курс тенге только через призму американского доллара – недостаточно. Необходимо учитывать и региональные риски, и внутреннюю экономику, и глобальные тренды. Это особенно важно в периоды нестабильности, когда валютные рынки подвержены резким движениям, – подчеркивает специалист.

Ранее мы рассказали, что, по мнению международных экспертов, даже умеренное снижение стоимости нефти и ослабление тенге не станут препятствиями для стабильного роста экономики Казахстана.

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Андрей Зубов
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