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Глава МВД Британии Пател заявила об отставке после победы Трасс

Заявила об отставке Фото: Instagram/pritipatel
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила о своей отставке на фоне избрания Лиз Трасс новым премьер-министром страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, она не намерена работать в правительстве нового премьер-министра Лиз Трасс.

Я поздравляю Лиз Трасс с избранием в качестве нашего нового лидера, я буду оказывать ей поддержку в ее роли премьер-министра. Я продолжу служить своей стране и избирательному округу Уитем в качестве депутата после того, как Лиз формально вступит в должность и назначит нового главу МВД, - написала Пател в письме на имя уходящего премьер-министра Бориса Джонсона.

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Ранее в Великобритании подвели итоги выборов и огласили имя нового премьер-министра. Им оказалась Лиз Трасс, которая выиграла выборы с большим преимуществом над соперником - экс-министром финансов Риши Сунака.

За кандидатуру Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов, ее конкурент, бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов.

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