ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт возле посольства РФ в столице Афганистана, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на заявление группировки.

Утром около здания консульского отдела дипмиссии боевик привел в действие взрывное устройство. Погибли два сотрудника посольства и несколько граждан Афганистана. Начальник пресс-центра полиции Кабула Халид Задран говорил, что погибли четыре боевика "Талибана"**.

Телеканал Al Arabiya сообщал о десяти жертвах.

Взрыв произошел в тот момент, когда сотрудник посольства вышел за территорию, чтобы назвать имена претендентов на получение виз.

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Кроме того, ИГ опубликовало фотографию человека, который, как они утверждают, совершил теракт, приведя в действие бомбу у здания дипмиссии.

* - Организация, запрещенная в Казахстане

** - Организация, запрещенная в Казахстане