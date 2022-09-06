ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле
Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на заявление группировки.
Утром около здания консульского отдела дипмиссии боевик привел в действие взрывное устройство. Погибли два сотрудника посольства и несколько граждан Афганистана. Начальник пресс-центра полиции Кабула Халид Задран говорил, что погибли четыре боевика "Талибана"**.
Телеканал Al Arabiya сообщал о десяти жертвах.
Взрыв произошел в тот момент, когда сотрудник посольства вышел за территорию, чтобы назвать имена претендентов на получение виз.
Кроме того, ИГ опубликовало фотографию человека, который, как они утверждают, совершил теракт, приведя в действие бомбу у здания дипмиссии.
* - Организация, запрещенная в Казахстане
** - Организация, запрещенная в Казахстане