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Кадыров прокомментировал свое заявление о бессрочном отпуске

Кадыров прокомментировал свое заявление о бессрочном отпуске Фото: kremlin.ru
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 6 сентября записал видеообращение, в котором прокомментировал свое заявление о бессрочном отпуске, сообщает Zakon.kz.

Как заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале, в сети обсуждают его высказывание о бессрочном отпуске. По его словам, много рассуждений, прогнозов и домыслов.

В тот день наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что я занимаю свою должность 15 лет и являюсь "долгожителем" среди глав регионов. Я подумал, что это много, и решил узнать ваше мнение. Позже выяснил, что не такой я и "долгожитель" – прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может, я обойду этот показатель. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Кадыров отметил, что просто так он не имеет права уйти. Народ доверил ему руководство регионом.

Оправдать это доверие – моя святая обязанность. Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск. Рамзан Кадыров

4 сентября Кадыров заявил, что засиделся на посту и заслужил бессрочный отпуск.

Анастасия Стативкина
Кадыров Рамзан
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