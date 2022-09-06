Стоит вопрос о закрытии: отечественный производитель пестицидов о конкуренции с импортерами

ТОО "Астана-Нан" является крупнейшим казахстанским заводом по производству химических средств защиты растений. Однако ни высокие мощности выработки, ни хорошее качество продукции не помогают ему выживать на фоне преференций для западных конкурентов, передает Zakon.kz.

По словам генерального директора ТОО "Астана-Нан" Ырысбека Исаева, несмотря на распоряжения президента о поддержке отечественных производителей, решения продолжают приниматься в пользу импортеров.

Мы без помощи государства, субсидий, льгот готовы наращивать объемы производства. Но почему импортерам дают такие колоссальные преференции? Мало того, что 80% субсидий уходит на приобретение импортных пестицидов, так еще и на их стороне налоговые льготы, обнуление таможенных пошлин. В таких условиях очень тяжело выживать и конкурировать. Ырысбек Исаев

Спикер отметил, что завод является крупнейшим в Центральной Азии и может обеспечить высококлассной продукцией по отдельным видам препаратов Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Однако, если государство и дальше будет поддерживать импорт, предприятие в недалеком будущем и вовсе рискует закрыться.

Фото: Астана-Нан

Мы платим налоги, предоставляем рабочие места, поддерживаем крестьян. Однако непонятно, как будем выживать со следующего года. Дилемма. У нас огромное количество затрат. Например, на содержание теплых складов для хранения продукции: минусовая температура может повлиять на ее свойства. А импортеры везут их в январе-марте – и никто не задает вопросов. Импортеры не имеют своих лабораторий в Казахстане, а мы проверяем продукцию на каждом этапе и реагируем на обращения. Мы здесь и, соответственно, всегда на связи. Однако уже не выдерживаем демпинга: конкуренты узнают, какие мы выставляем цены, и реализуют свою продукцию чуть дешевле.

"Астана-Нан", помимо производства, занимается еще и информационным сопровождением своих препаратов. То есть агрономам разъясняют, как их правильно применять, работая с ними напрямую, без дилеров.

Фото: Астана-Нан

Вы поймите, мы сами заинтересованы в поддержании качества, обратной связи с земледельцами. Но все это не спасает нас от двойных стандартов лоббистов импортных пестицидов. Когда речь идет о закупе мукомолами российского зерна – они сразу вспоминают, что являются отечественным производителем и нуждаются в помощи. А когда мы говорим о том же самом, их ответ – "у нас есть право выбора, мы закупаем, что хотим". Право есть, но почему за счет льгот и преференций, то есть за счет налогоплательщиков? Более того, и это абсурд, в Казахстане законодательно запрещено производство пестицидов на экспорт путем толлинга. Ырысбек Исаев

ТОО "Астана-Нан" образовано в 1999 году, специализируется на производстве и реализации высококачественных средств защиты растений. Компания предлагает пестициды, семена, регуляторы роста растений, ПАВы.

Имеет широкую сеть представительств по стране и филиалы в СКО, ВКО, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, Алматинской и Туркестанской областях.

Входит в номенклатуру крупного бизнеса и располагает собственными производственными мощностями в Степногорске, обеспечивающими объем производства 50 тыс. тонн или 53 млн. литров в год 49 зарегистрированных препаратов. Завод является градообразующем предприятием и обеспечивает рабочими местами более 300 человек, среди которых специалисты высочайшего уровня. Частные инвестиции в производство составили более 50 млн. долларов США.

Фото: Астана-Нан

Производственные мощности товарищества используются на 10%, тогда как при их 100 % загрузке, способны обеспечить в полном объеме потребность сельхозтоваропроизводителей страны качественными ХЗСР.

Показательным был текущий 2022 год, когда иностранные производители, не выполнив свои контрактные обязательства, отказались поставлять свою продукцию сельхозтоваропроизводителям Казахстана. Отечественные производители, поддержав сельчан, увеличили производство пестицидов почти на 80%, только ТОО "Астана-Нан", увеличило производство с 3,3 млн литров до 5,7 млн. литров. Поэтому смело можно утверждать, что урожай этого года спасли препараты отечественного производства.

Ежегодно растет оплата различных налогов в 2021 году – 2,348 млрд.тенге (из которых НДС 1,5 млрд. тенге, КПН 425 млн.тенге), в 2022 году – 5,46 млрд. тенге (из которых НДС 3,7 млрд. тенге, КПН 1,2 млрд тенге)

В начале июля текущего года депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету, представители профильных министерств и ведомств посетили завод ТОО "Астана-Нан" в Степногорске. Чиновники подчеркнули, что завод соответствует европейским стандартам, и признали важность исключения неравной конкуренции с импортерами. Но пока ситуация не сдвинулась с мертвой точки.