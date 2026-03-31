Экономика и бизнес

К 2050 году Казахстан дополнительно может добыть 75 млн тонн нефти

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов на заседании правительства 31 марта 2026 года рассказал, каким может быть эффект от внедрения инноваций в процесс добычи нефти, передает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Хасенов отметил, что остаточные извлекаемые запасы нефти на операционных активах составляют около 445 млн тонн, при этом более 50% запасов относятся к трудноизвлекаемым.

По его словам, "КазМунайГаз" внедряет инновационные технологии для вовлечения трудноизвлекаемых запасов в разработку. Одним из ключевых направлений является масштабирование технологии полимерного заводнения.

"Для разработки залежей высоковязкой нефти внедряется технология чередующейся закачки пара и воды. Параллельно развиваются современные технологии бурения. Начато бурение горизонтальных скважин с наклонным устьем 45°, что позволило вовлечь в разработку дополнительно 2,2 млн тонн извлекаемых запасов. Кроме того, с применением технологии Slim Hole пробурены скважины малого диаметра, что способствовало сокращению затрат на 30%", – добавил глава КМГ.

В целом, по его словам, в "КазМунайГазе" принята специальная Программа технологических вызовов, ориентированная на инновационные технологии.

"В 2025 году по Программе технологических вызовов дополнительно добыто 434 тыс. тонн нефти. До 2040 года планируется дополнительно добыть около 54 млн тонн нефти, что обеспечит поддержание добычи и сохранение рабочих мест на зрелых месторождениях, вокруг которых за многие годы образованы населенные пункты. Кроме того, на 12 ключевых месторождениях, формирующих около 90% запасов, начаты работы по внедрению цифровых двойников. Это позволит повысить эффективность геолого-технических мероприятий и обеспечить рост добычи до 3% ежегодно", – уверен Хасенов.

31 марта 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов поручил в месячный срок подготовить конкретный план по повышению эффективности научно-инновационной деятельности с определением KPI, мер по цифровизации и ответственности всех участников.

Оксана Даирова
