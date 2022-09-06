В Алматы мужчина забрел в чужую квартиру и украл ключи от новенького авто

У жительницы Алматы угнали новый автомобиль, украв ключи из квартиры. Как рассказали Zakon.kz в полиции, подозреваемый уже задержан.

Жительница микрорайона Дарабоз пояснила, что оставила ключи дома. По ее словам, вор пробрался в квартиру рано утром.

Начальник отдела полиции при УП Алатауского района Кумарбек Кеншинбаев уточнил, что авто попало в объективы камер по ул. Северное кольцо. Стражам порядка удалось вычислить злоумышленника с помощью системы "Қорғау – Опасный водитель".

Экипаж патрульной полиции "Буран-179" машину заблокировал. После чего удалось задержать угонщика. Кумарбек Кеншинбаев

В пресс-службе ведомства добавили, что задержанный признал свою вину, ссылаясь на алкогольное опьянение.

Он рассказал, что приехал искать дом друга, но забрел в чужую квартиру и украл ключи.

Его действия квалифицируют сразу по двум статьям УК РК: ст. 188 "Кража чужого имущества" и ст. 200 "Неправомерное завладение чужим транспортным средством". Пресс-служба ДП Алматы

Подозреваемый взят под стражу, заключили в полиции.