Ключи от квартир вручили 77 семьям в Семее

В преддверии светлого праздника Наурыз в микрорайоне Карагайлы состоялось вручение ключей от новых квартир.

Счастливыми обладателями светлых, уютных квартир в новостройках стали многодетные семьи и семьи, находящиеся в очереди на получение жилья.



Аким Семея Нурбол Нурсагатов поздравил владельцев новых квартир с новосельем и отметил, что темпы строительства жилья будут увеличиваться.

"В городе Семей высоким темпом идет строительство жилья для социально уязвимых слоев населения. Я искренне поздравляю всех новоселов со знаменательным событием – получением собственного жилья. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия. Пусть каждый дом наполняется теплом семейного уюта, а каждый день приносит вам лишь положительные эмоции", – сказал аким Семея.

Фото: пресс-служба акима города Семей

Отметим, по данным жилищной инспекции Семея, в 2023 году было выдано 211 квартир.



Проект детальной планировки жилого массива Карагайлы разработан в соответствии с утвержденным генеральным планом правобережной части города Семей.

На территории небольшого района расположены Назарбаев Интеллектуальная школа, детский сад на 320 мест, культурно-спортивный комплекс "Арена" на 5600 мест.

